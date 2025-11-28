Universidad de Chile está en la búsqueda de un nuevo delantero en el mercado de fichajes. Por ello, la directiva estudiantil posó su atención tras la cordillera: se confirmó el interés por un goleador de 31 años.

¿Su nombre? Lucas Passerini. Según reveló su representante, Diego Braga, el cuadro azul lo tiene en la mira y no desde hace poco. Ha estado siguiendo minuciosamente sus pasos.

Así lo destacó el empresario en conversación con Cadena 3 Argentina, entregando mayores pormenores del deseo de Universidad de Chile. Es candidato a reforzar el plantel laico.

“Hasta hoy, nos llamaron de muchos clubes, pero de Belgrano no nos llamaron. Tiene contrato Lucas, esa es la verdad… U de Chile lo quiso siempre“, comenzó señalando.

En dicha línea, el representante agregó: “Antes de venir a Belgrano, siempre lo tuvo en carpeta. Los dos número 9 casi seguro se les vence contrato, que son (Lucas) Di Yorio y (Rodrigo) Contreras”.

Lucas Passerini está en la mira de Universidad de Chile: lo confirmó su representante. (Imagen: Belgrano)

Competencia para Universidad de Chile por Lucas Passerini

Finalmente, el agente trasandino destapó que la escuadra universitaria no es la única en carrera por los servicios de su cliente. Hay otros equipos que están tras su incorporación.

“San Lorenzo también lo quiso el mercado anterior, Sarmiento lo quiere siempre, Platense lo quiere para jugar Copa Libertadores y desde Alianza Lima también me llamaron. Esto recién arranca”, cerró.

En resumen: