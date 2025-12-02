En Colo Colo están en una situación crítica a una fecha del cierre de la Liga de Primera 2025, ya que no dependen de sí mismos para clasificar a la Copa Sudamericana, que es el último objetivo que les queda en un centenario para el olvido.

De cara a la jornada final, el cuadro popular está fuera de la zona de clasificación, ocupando la octava posición con 44 puntos, a tres unidades de Cobresal, que es el equipo que se está quedando con el último pasaje para ir al torneo internacional.

En la fecha 30 del campeonato, Colo Colo debe vencer sí o sí a Audax Italiano y esperar que en paralelo Ñublense haga lo mismo ante Cobresal, ya que por diferencia de gol superaría a los mineros en la tabla de posiciones.

Si es que los dirigidos por Fernando Ortiz no logran clasificar a Copa Sudamericana, perderían una cifra millonaria por concepto de premios que entrega la Conmebol.

Los premios que dejaría escapar Colo Colo

En la primera fase de eliminación directa, desde Luque otorgan 225 mil dólares al equipo que sea local y 250 mil para la visita.

Mientras que el que logre avanzar a fase de grupos, se lleva automáticamente 900 mil dólares, siendo el premio que todos buscan asegurar.

De ahí en adelante está el bono por partido ganado, que son 115 mil dólares. Luego, por avanzar a octavos de final son otros 600 mil de la divisa norteamericana. Y si queda en segundo lugar en el grupo y pasa a playoffs, la suma asciende a 500 mil.

Considerando lo anterior, Colo Colo solo por meterse en fase de grupos de Copa Sudamericana, podría obtener cerca de 1,2 millones de dólares, una cifra relevante para mantener el plantel y buscar refuerzos para el 2026, considerando todas las pérdidas que ha tenido este año.

Colo Colo sueña con la clasificación a Copa Sudamericana. (Foto: Buda Mendes/Getty Images)

En síntesis