El defensor central Miguel Toledo, formado en las divisiones inferiores de Colo Colo, cerró una temporada soñada con Deportes Puerto Montt. Con los ‘Salmoneros al mando de Jaime Vera, el club logró el título de la Segunda División Profesional y con ello, el ascenso a la Primera B. Tras el éxito, el zaguero de 21 años mira al futuro con ilusión y apunta directamente a su regreso al ‘Cacique’.

En conversación con 24 Horas, Toledo expresó su deseo de volver a pelear un lugar en el equipo de Macul una vez finalice su préstamo con el cuadro sureño. “Lo que yo pretendo de ahora en adelante es llegar a Colo Colo, ver si se da la opción de pelear el puesto. Me siento con más confianza y madurez para enfrentar ese desafío”.

Miguel Toledo sueña con volver a Macul y consolidarse en el equipo de sus amores tras levantar el título de la Segunda División Profesional con Puerto Montt (Foto: IG Miguel Toledo)

El jugador, que llegó al club albo con apenas 12 años, remarcó su sentido de pertenencia con la institución. “Me gustaría estar en Colo Colo porque es el club donde me crié, pero no me cierro a la opción de que, si no voy a tener continuidad, voy a ir a otro club a sumar minutaje. Mi primera opción es llegar al Cacique y quedarme ahí”.

Toledo destacó además el rol que tuvieron los referentes del primer equipo durante su paso por el Monumental, quienes lo ayudaron a fortalecerse dentro y fuera de la cancha. “Los jugadores más grandes están pendientes de los juveniles que suben, me aconsejaban cosas tácticas de la posición y que uno tiene que ser fuerte y tener hambre para conseguir cosas grandes”, comentó.

La consolidación de Miguel Toledo en el profesionalismo fuera de Colo Colo

El zaguero valoró la oportunidad que tuvo en Deportes Puerto Montt, asegurando que el año fue clave para su crecimiento personal y futbolístico. “Tenía incertidumbre en cómo iba a ser, mis compañeros y estar fuera de casa. Rescato hartas cosas positivas de este año”, expresó el defensor, quien fue titular durante buena parte del torneo.

Para el joven formado en el Cacique, la experiencia en el sur fue una lección de madurez y adaptación. “Llegué a los 12 años a Colo Colo y para mí salir del club era un desafío, porque me di cuenta de que uno allá tiene todo. Es una nube pertenecer al club más grande de Chile y cuando sales, te das cuenta de que las cosas son muy distintas”, reflexionó.

Su rendimiento en la campaña del ascenso no pasó desapercibido y lo posiciona como un jugador a seguir para la próxima temporada. En el Monumental valoran su proceso y podrían considerar su retorno, sobre todo ante la necesidad de fortalecer la línea defensiva.

A sus 21 años, Toledo vive uno de los momentos más importantes de su joven carrera, combinando el aprendizaje obtenido en Puerto Montt con la ambición de vestir nuevamente la camiseta alba. “Me siento capacitado para pelear un puesto”, insistió con convicción.

Por ahora, el central disfruta del logro conseguido con el cuadro sureño, pero su mirada ya está puesta en Santiago. Su objetivo es claro: volver a Macul más maduro, más fuerte y con el sueño intacto de consolidarse en el club donde creció futbolísticamente.