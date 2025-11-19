Alexander Aravena dejó Universidad Católica hace un tiempo para buscar nuevos rumbos en el Gremio de Brasil, equipo donde ha mezclado buenas con malas, pero no ha logrado afianzarse como un titular indiscutido.

Para buena noticia del formado en los pastos de San Carlos de Apoquindo, el jugador ha sido constantemente nominado a la alicaída Selección Chilena, lo cual valoriza su carta pensando en eventuales traspasos.

En esa línea, fue el diario El Mercurio el que dio a conocer que Alexander Aravena podría salir de Gremio para tener su primera aventura en el fútbol mexicano. ¿El interesado? Nada más ni nada menos que Tigres de Monterrey.

Aravena dijo presente con La Roja en Rusia. | Foto: Photosport

El equipo norteamericano, conocido por tener un alto poder económico, tendría entre ceja y ceja al jugador de Gremio que está tasado en alrededor de 5 millones de la divisa norteamericana según dio a conocer el citado medio.

La buena noticia para la UC es que el conjunto cruzado todavía ostenta un 30% de la carta del jugador. Con ese escenario, en caso de que Gremio lo venda en US$ 5 millones, a la UC le entraría la no despreciable suma de US$ 1,5 millones.

Así las cosas, Universidad Católica mira con atención el futuro de Alexander Aravena y un posible traspaso al fútbol mexicano donde el mayor beneficiado no solo sería el jugador, sino que también la institución cruzada.

En síntesis

Alexander Aravena podría dejar Gremio de Brasil para jugar en Tigres de Monterrey en México.

El jugador Alexander Aravena está tasado en alrededor de US$ 5 millones según El Mercurio.