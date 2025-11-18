Como era de esperarse, la prensa de Perú reaccionó con tristeza tras la derrota de la ‘Bicolor’ a manos de la selección chilena por 2-1 en Rusia. El equipo dirigido por Nicolás Córdova remontó el marcador en Sochi y cerró la gira en el gigante europeo con dos triunfos al hilo.

Medios como Depor, Líbero, La República y RPP no ocultaron su desazón tras las dos derrotas y el único empate que rescató Perú en su gira por Rusia: 1-1 contra la selección local, cayeron 5-1 ante FC Sochi y el 1-2 frente a Chile.

“No les podemos ganar” y “no fue el resultado esperado”, lanzó RPP en su sitio web, mientras que Depor apuntó que el equipo de Manuel Barreto fue “de más a menos”, y que la caída ante la selección chilena “deja muchas lecciones en la ‘Bicolor’, que cierra un 2025 para el olvido”.

En tanto, el sitio de La República también se mostró afectado por la derrota: “Perú se despide de la gira por Rusia sin triunfos: Chile le volteó 2-1 al equipo de Manuel Barreto con un jugador menos”, apuntaron en su portal.

Finalmente, Líbero lamentó que esta vez “no hubo revancha” tras el amistoso disputado en octubre, y que “Perú, con un hombre más, volvió a perder con Chile en un partido amistoso”.

La reacción de la prensa peruana