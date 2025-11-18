La selección chilena logró su segundo triunfo consecutivo en la gira por Rusia tras derrotar este martes 2-1 a Perú tras una soberbia actuación de Darío Osorio. Así, la Roja logró maquillar el cierre de un año vergonzoso que estuvo marcado por el papelón en las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ante la Bicolor, y al igual que en el amistoso de octubre, la selección comenzó en desventaja luego que una infracción dentro del área fuera sancionada con la pena máxima y la expulsión de Iván Román. Desde los doce pasos, Alex Valera convirtió el 1-0 para Perú a los 35’.

La expulsión provocó la salida de Lautaro Millán por Guillermo Maripán, y pese a contar con diez hombres en el campo de juego, la Roja supo controlar el juego y generarse las mejores ocasiones en terreno rival, convirtiendo a Pedro Gallese en figura tras los intentos de Lucas Cepeda y Alexander Aravena.

Felipe Loyola anotó su primer gol en la Roja (Carlos Parra- Comunicaciones FFCh).

El empate llegaría a los 8’ del segundo tiempo, cuando tras un enredo en un córner Felipe Loyola logró capturar un rebote dentro del área para marcar el 1-1. De ahí, todo fue a favor de Chile y la remontada era cosa de minutos.

Así, un error en la salida de Jairo Concha le permitió a Darío Osorio capturar el balón e irse mano a mano hacia la portería donde definió con la clase de un futbolista que milita en Europa.

En los minutos finales, Chile aguantó algunas tibias embestidas peruanas que no lograron equiparar el marcador. Así, la selección chilena cierra un año para el olvido con tres triunfos consecutivos y con la esperanza de un nuevo proceso que encamine la ilusión hacia el Mundial 2030.

Datos clave…