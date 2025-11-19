En Colo Colo han tenido serios problemas para cumplir con los minutos Sub 21 en las dos últimas temporadas, donde este año una vez más completarán la tarea sobre la hora.

Esto principalmente porque el entrenador Jorge Almirón le costó confiar en los juveniles en la campaña 2024 y también en lo que dirigió de este 2025, por lo que Fernando Ortiz se encontró con este inconveniente cuando asumió en septiembre.

Y respecto a esto que ha ido pasando en el cuadro popular, opinó con Radio ADN uno que hasta hace pocos meses estaba a cargo de la Sub 20 de los albos.

Se trata del exfutbolista y entrenador Eduardo Rubio, quien hizo una llamativa comparación de lo que pasa en el primer equipo del Cacique, al nivel del Real Madrid, según sus palabras.

“Tú tienes que comparar a Colo Colo con el Real Madrid. ¿Qué jugador de las inferiores juega en el Real Madrid? Prácticamente ninguno, porque tiene que sacarle el puesto a (Kylian) Mbappé, a (Jude) Bellingham o a (Thibaut) Courtois. Obviamente no van a jugar, si ellos son los mejores del mundo”, comenzó analizando.

Eduardo Rubio dirigió un partido de Primera División con Colo Colo en 2021. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

“En nuestro contexto, Colo Colo es el equipo más grande de Chile, el que más exigencias tiene. Obviamente, eso trae consigo que Colo Colo esté obligado a traer jugadores para mantener ese éxito, e ir metiendo de a poco a jugadores que son seleccionados, o sea, que son los mejores de su edad”, completó en su idea.

Cabe recordar que en estos momentos el Pajarito Rubio se encuentra ejerciendo en Estados Unidos en una academia de la MLS.

