El nombre de Mirko Jozic tiene un lugar guardado en la historia de Colo Colo, toda vez que el técnico europeo se proclamó campeón de la única Copa Libertadores de América que el Cacique tiene en sus vitrinas.

Radicado en el viejo continente, son escasas las apariciones del ex entrenador con los medios, pero esta vez se dio el momento de atender a Socios por el Mundo de Canal 13, protagonizado por Pedro Ruminot, ‘Pancho’ Saavedra y Jorge Zabaleta.

Ahí, Jozic habló del profundo amor que siente por el Cacique, pese a la distancia y los años: “Cuando salí de Chile, que me disculpen los otros equipos donde estuve, pero nunca volví a ser el Mirko de Colo Colo, nunca”.

“Colo Colo para mí fue algo diferente. Firmé contrato por amistad, no para ganar tanto dinero. Por otro lado, llegaban con el triple… pero no quería ir”, complementó sobre los esfuerzos que hizo para ganarse el nombre en la historia del Cacique.

En esa línea, Mirko Jozic revela el sentir de su familia no solo con Colo Colo, sino que también con Chile en general: “Todos sentimos que Chile es como nuestro país”, agregó el técnico campeón de la Copa Libertadores.

Pasa el tiempo, pasan los años, pero sin duda que Mirko Jozic será eternamente recordado por los hinchas de Colo Colo como el mejor de la historia, como el que fue capaz de darle gloria a un país cuando los triunfos deportivos escaseaban.

