En los últimos días se supo de una indisciplina que afectó al jugador de Colo Colo, Manley Clerveaux, la cual le significó un duro reto por parte de Fernando Ortiz y actualmente estar marginado de los entrenamientos con el primer equipo.
Pese a que el jugador se perfilaba como uno de los buenos valores de la cantera alba para revertir el mal presente, lo cierto es que se ‘estancó’, y la dura reprimenda del DT del Cacique demora más ese proceso.
Más allá de la poca presencia en el primer equipo y los escasos minutos que ha tenido en el profesionalismo, desde el círculo íntimo del jugador descartan que pueda partir en el corto plazo: “Quiere jugar por Chile, ya lleva casi 11 años aquí. Vino buscando una mejor vida y hoy está bien y tranquilo con su familia”, confidenció una fuente a AS.
Es más, el jugado ni siquiera estaría buscando un préstamo para la próxima temporada y está decidido a pelear un lugar en el Estadio Monumental: “Manley quiere hacer la pretemporada con Colo Colo y tratar de jugar. Está confiado en que va a poder hacerlo”.
A Colo Colo le restan tres partidos en la Liga de Primera 2025 para ver si tendrá o no participación internacional la próxima temporada, donde la Copa CONMEBOL Sudamericana es el único objetivo que le resta al Cacique.
