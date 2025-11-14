En los últimos días se supo de una indisciplina que afectó al jugador de Colo Colo, Manley Clerveaux, la cual le significó un duro reto por parte de Fernando Ortiz y actualmente estar marginado de los entrenamientos con el primer equipo.

Pese a que el jugador se perfilaba como uno de los buenos valores de la cantera alba para revertir el mal presente, lo cierto es que se ‘estancó’, y la dura reprimenda del DT del Cacique demora más ese proceso.

Clerveaux fue castigado por Ortiz. | Foto: Photosport

Más allá de la poca presencia en el primer equipo y los escasos minutos que ha tenido en el profesionalismo, desde el círculo íntimo del jugador descartan que pueda partir en el corto plazo: “Quiere jugar por Chile, ya lleva casi 11 años aquí. Vino buscando una mejor vida y hoy está bien y tranquilo con su familia”, confidenció una fuente a AS.

Es más, el jugado ni siquiera estaría buscando un préstamo para la próxima temporada y está decidido a pelear un lugar en el Estadio Monumental: “Manley quiere hacer la pretemporada con Colo Colo y tratar de jugar. Está confiado en que va a poder hacerlo”.

A Colo Colo le restan tres partidos en la Liga de Primera 2025 para ver si tendrá o no participación internacional la próxima temporada, donde la Copa CONMEBOL Sudamericana es el único objetivo que le resta al Cacique.

En síntesis

El jugador de Colo Colo, Manley Clerveaux, está marginado por una indisciplina.

Fernando Ortiz le dio un duro reto a Manley Clerveaux por la reciente indisciplina.