Mientras Colo Colo trabaja con todo de cara al Superclásico de este domingo ante Universidad de Chile, los directivos de Blanco y Negro también apuran la máquina para sellar la pronta llegada de un nuevo DT.

Se dijo que este miércoles, Gustavo Quinteros pudo convertirse en el nuevo estratega albo, sin embargo, el propio exentrenador albo descartó esta posibilidad y entregó un verdadero balde de agua fría a quienes querían contar nuevamente con él en la banca.

Tras el portazo de Quinteros, los albos se movieron rápido y el nombre de Fernando Ortiz pasó a ser más que prioridad e incluso, desde Radio ADN indican que será el “Tano” el próximo adiestrador del “Cacique”.

Aseguran que Fernando Ortiz será el nuevo DT de Colo Colo

Según señaló el reportero Cristián Alvarado en el citado medio: “En los próximos minutos se le hace llegar la oferta formal a Fernando Ortiz, las condiciones, mañana será aprobado”.

Finalmente, “Tomate” se la jugó con todo y aseguró que: “El nuevo técnico de Colo Colo será Fernando Ortiz”.

Fernando Ortiz sería el nuevo DT de Colo Colo (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

Cabe señalar que el popular ya tendría todo listo para el Superclásico y los tiempos no dan por ningún motivo para que el “Tano” dirija este domingo. Sin embargo, bien podría ponerse el buzo de DT en la semana entrante y estar a punto para la Supercopa, precisamente también ante U. de Chile.