Gustavo Quinteros sigue siendo uno de los entrenadores más codiciados del fútbol sudamericano, tras demostrar resultados destacados en los clubes que ha dirigido en Chile, Argentina, Ecuador y Bolivia.

Su estilo de trabajo lo mantiene en la mira de varios equipos que buscan dar un salto de calidad. Recientemente, la atención se centró en su frustrada llegada a Colo Colo, elenco que actualmente busca DT tras la salida de Jorge Almirón.

Esto ha generado especulaciones sobre cuál será el próximo desafío del técnico, con múltiples opciones sobre la mesa y su experiencia internacional como carta fuerte.

Gustavo Quinteros analiza opciones: ¿La Roja en su horizonte?

El estratega argentino nacionalizado boliviano y su cuerpo técnico analizan con calma las propuestas, buscando un proyecto que les permita consolidar su propuesta de juego, así lo dio a conocer su ayudante, Leandro Desabato, en una entrevista con CieloSports.

“Gustavo ve mucho el proyecto deportivo, le gusta hablar con dirigentes y manager deportivo. Ahora el desafío de él es ganar un título internacional”, manifestó el exfutbolista.

Actualmente, Gustavo Quinteros se encuentra sin club | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Está esperando. Es normal que suene en varios equipos, como Estudiantes, Racing e Independiente. Él decide y nosotros lo acompañamos”, agregó Desabato.

Por último, el ayudante confesó que existe la opción de asumir en la Selección Chilena: “Está la opción de Chile. El último compromiso lo tienen ahora y, como no van al Mundial, luego vuelven a jugar pero recién para septiembre de 2026 y para el Mundial de 2030″, finalizó.