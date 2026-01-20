Hace algunos días, la polémica en torno a Lucas Cepeda volvió a instalarse en el debate del fútbol chileno luego de que el exarquero Nicolás Peric abordara en Radio Pauta el supuesto interés del joven atacante por salir de Colo Colo.

La situación generó ruido en redes sociales y críticas de hinchas colocolinos, sobre todo cuando se interpretó que Peric habría divulgado información no confirmada sobre la intención de Cepeda de dejar el Monumental.

El propio jugador buscó aclarar los rumores y negó cualquier declaración pública sobre estar cansado o tener una oferta concreta para salir del club, aunque según ESPN Chile, Cepeda estaría muy cerca de dar el salto a Europa, específicamente al Elche de España.

Nicolás Peric reactiva la polémica sobre la salida de Lucas Cepeda

Ante la nueva ola de comentarios, Peric volvió a referirse al tema y fue directo y desafiante con quienes lo cuestionaron.

“¿Me estás leseando? Y me retaron a mí por decir que había una oferta y qué él quería irse. ¿Y qué pasó? ¿Y quién mintió? ¿A quién no le querían decir la verdad? ¿Cómo era la cosa?”, señaló el exguardameta chileno.

Lucas Cepeda podría estar viviendo sus últimos días en Colo Colo | FOTO: Diego Martin/Photosport

“Insisto, el futbolista es lo más sagrado de esta profesión y si Luquitas no dijo nada, no dijo nada”, sentenció irónicamente Peric.

Con estas palabras, Peric le deja claro a los simpatizantes del Popular que mantiene una relación directa con la verdad.

¿De cuánto dinero sería la oferta del Elche por Lucas Cepeda?