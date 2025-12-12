No es un misterio que uno de los más ácidos críticos de Arturo Vidal, es el ex jugador de Colo Colo y un histórico del fútbol chileno, Leonardo Véliz, quién se muestra muy molesto por la decisión de los albos de renovar el contrato del King.

El Pollo conversa con BOLAVIP y se une a las declaraciones de Johnny Herrera, asegurando que el volante no está a la altura de lo que cobra y que lo que está haciendo el Cacique es casi un homenaje.

“Yo lo he dicho hasta la saciedad. Lo que va a ganar, lo de Vidal, es obvio que le van a regalar un año de contrato Si tú sacas la cuenta, va a ser como un millón y tanto de dólares que le van a regalar a un jugador que ya demostró este año que ya no es trascendente para el estatus que cree él tener”, disparó.

Leonardo Veliz cita a un ex presidente de la extinta Asociación Central de Fútbol respecto al rendimiento vs producción.

“Y yo explicaría esa frase que decía Abel Alonso en otros tiempos cuando decía, ‘yo exijo, tanto produces, tanto ganas’. Claro, porque si hay un fútbol empresarial, un empresario dirá: ‘oye, ¿cuántos zapatos producimos este año, este mes? Tanto ganarán ustedes’, explicó.

Leonardo Veliz fustiga la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo.

Agregando que “en el fútbol, prácticamente es lo mismo, es lo mismo hoy día en un fútbol que ya no es tanto empresarial, sino que industrial”.

En el final, el Pollo echa pié atrás en su concepto de que la renovación de Vidal es un obsequio.

“Ya no es un regalo. Aplicaría otra frase, es una farra de Colo-Colo. Es una farra. Yo te digo, tantos millones ¿cómo lo invertiría mejor en una institución que está, pero, caótica, está, pero, decadente como Colo-Colo en lo deportivo, digo yo, y en lo institucional, no sé, pero habría que investigar más. Entonces yo te digo que eso es una farra, no es un regalo”, cerró.

