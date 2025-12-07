Tras finalizar una nueva temporada del fútbol chileno, Unión Española ya comienza a vivir días de profunda reestructuración tras consumar su descenso a la Primera B 2026.

Los Hispanos iniciaron de inmediato la reconstrucción deportiva con un objetivo claro: armar un plantel competitivo que les permita volver lo antes posible a la máxima categoría del balompié nacional.

La portería es una de las zonas que el equipo de Plaza Chacabuco busca reforzar con urgencia, debido a la irregularidad que marcó su última campaña en Primera División.

En Unión Española miran a Julio Fierro para la Primera B

Para ello, ya comenzaron a aparecer los primeros nombres en carpeta. En ese escenario, desde Macul surgió un candidato que llamó la atención: Julio Fierro, arquero formado en Colo Colo, quien en la última temporada defendió la camiseta de Deportes Copiapó.

“Julio Fierro, arquero de Deportes Copiapó, es el objetivo de Unión Española para el ascenso. Ya preguntaron referencias en el norte y ahora deben hablar con Colo Colo, dueño del pase”, informó el medio partidario Vamos La Unión.

El portero tuvo 12 vallas invictas en 24 partidos con el León de Atacama | FOTO: Raul Zamora/Photosport

El meta de 23 años sabe que, con la titularidad de Fernando De Paul y el posible regreso de Brayan Cortés al Cacique, necesita continuidad para consolidarse definitivamente en el profesionalismo. En Unión, además, lo consideran un proyecto ideal para el nuevo ciclo en Primera B.

Ahora, la eventual salida de Fierro dependerá de la planificación del técnico Fernando Ortiz para la próxima temporada, donde el arco de Colo Colo seguirá teniendo una competencia elevada.

En síntesis…

Julio Fierro, arquero perteneciente a Colo Colo y con último paso por Deportes Copiapó, apareció como opción para reforzar a Unión Española en su temporada de reconstrucción en la Primera B 2026.