Carlos Palacios fue presentado este jueves como uno de los nuevos refuerzos de Boca Juniors, pese a que ya había disputado dos partidos hasta el momento, el último anoche por la Copa Argentina, donde fue figura en la goleada por 5-0 ante Deportivo Argentino.

Pero esta jornada la Joya atendió a los medios de comunicación por primera vez como jugador del Xeneize, donde relató cómo fue su llegada a La Bombonera y quién lo incentivó a cruzar la cordillera.

“Fue largo todo, dos mercados anteriores que uno siempre está con ansias de cosas nuevas, de proyectos nuevos, y obviamente jugar acá es algo inolvidable, algo que no tiene precio. Entonces obviamente quería venir, por suerte ya puedo estar acá, puedo jugar acá y los dos partidos me han servido muchísimo y estoy disfutando jugar acá”, comentó el atacante chileno.

Un sobrino fue la clave para firmar en Boca Juniors

Luego, señaló a un sobrino como la clave para firmar en el elenco bostero, cuando todos pensaban que solo había bastado la influencia del exfutbolista Juan Román Riquelme, ídolo y actual presidente de Boca.

“Tengo un sobrino que es argentino, fanático de Boca, que me decía todos los días que viniera acá. Siempre veíamos los partidos y cuando Boca jugaba en Chile tratábamos de ir a todos los partidos”, explicó.

En la misma línea, tuvo palabras para el timonel de la institución: “Román es un ídolo y referente para mí. Es una felicidad enorme, no queda más que disfrutar”.

También, contó cómo la ha recibido el plantel: “La experiencia en Boca la defino como bonita hasta el momento, hay un grupo muy sano, muy humano que hace todo más fácil, me dieron confianza y ayuda muchísimo. Esperemos que a fin de año sea todo con alegría”.

El miércoles Carlos Palacios tuvo su debut oficial con la camiseta de Boca Juniors.

¿En qué puesto va a jugar Carlos Palacios?

Al entrar en la temática del juego, el ex Colo Colo dio a conocer lo que le ha pedido el entrenador Fernando Gago y en qué puestos se va a desempeñar.

“Me siento cómodo jugando atrás del ‘9’, buscando espacios que es lo que me pidió Fernando, que me moviera donde me sintiera cómodo. Ahí es donde mejor me puedo desarrollar, habilitando a mis compañeros”, señaló.

“Me siento cómodo como interno y atrás del ‘9’, de extremo también, puedo ocupar todas las posiciones y me siento cómodo en todas, no tengo problema donde me toque jugar, voy a dar lo mejor de mí”, completó sobre sus características.