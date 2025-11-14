Salomón Rodríguez vive horas claves en Colo Colo y su continuidad está más en duda que nunca. El delantero uruguayo, que llegó como una de las grandes apuestas ofensivas del club, no logró consolidarse en el equipo y hoy aparece como uno de los nombres que podría dejar el plantel de cara a la próxima temporada.

Es más. su representante, Edison Mastrangelo, aseguró que al uruguayo podría venirle bien un cambio de equipo para 2026: “Estamos hablando con el club para buscar la mejor opción para ambas partes, tanto para defender la inversión que hicieron y para el desarrollo deportivo del jugador. Estamos hablando con Colo Colo, es un placer trabajar con ellos”.

Salomón Rodríguez no lo pasa bien en Colo Colo y su futuro podría estar fuera del cuadro popular (Foto: Carola Tabilo /Photosport)

En esa línea, sostuvo que: “A veces el jugador necesita un cambio de aire, lo estamos analizando y vamos a resolver en conjunto. A veces se necesita. Si hay que volver, renovado. Si no, por lo menos capitalizar y que él vuelva a ser el jugador que fueron a buscar. No me cierro a ninguna posibilidad. Le fue muy bien en Uruguay y Argentina, son mercados que pueden ser apetecibles para él”, dijo a Radio ADN.

Pamela Juanita revela la razón por la que Salomón Rodríguez no rindió en Colo Colo

La periodista del citado medio, Pamela Juanita, entregó un duro análisis sobre el presente del atacante, apuntando principalmente a factores anímicos y de adaptación. Según explicó, Rodríguez “se cayó en lo anímico y nunca pudo mostrar nada en Colo Colo”, agregando que su falta de carácter habría sido determinante en su bajo rendimiento.

En esa misma línea, la comunicadora aseguró que su personalidad influyó directamente en su integración con el plantel. Incluso, reveló un dato llamativo respecto a su comportamiento en el día a día: “En los entrenamientos no le conocen la voz y eso habla de cómo él no se integró, tiene poco carácter”, afirmó.

La periodista también destacó que el vestuario albo es especialmente exigente en ese ámbito. “El camarín de Colo Colo es pesado, hay que saber integrarse, hablar fuerte e imponerse, y él no pudo”, sostuvo, apuntando a que el uruguayo nunca logró conectarse con la dinámica interna del equipo.

La salida de Salomón Rodríguez en Colo Colo parece inminente (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Este escenario complica seriamente su permanencia, considerando que el ‘Cacique’ busca renovar su ataque para 2026. Las críticas sobre su falta de personalidad y liderazgo en el camarín se suman a su bajo desempeño en cancha, lo que deja al jugador con un pie fuera del club.

Con este panorama, la salida de Salomón Rodríguez parece abrirse como la opción más probable, mientras Colo Colo analiza nombres para la reestructuración que pretende su nuevo cuerpo técnico encabezado por Fernando Ortiz. Todo indica que el ciclo del delantero en Macul podría terminar antes de lo esperado. Su contrato expira en 2027, pero ante este panorama, un préstamo o incluso una venta parecen como su más probable destino.