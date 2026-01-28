Se enfrían dos nombres que habían generado ilusión en Macul. Durante las últimas horas se confirmó que Diego Valdés y Víctor Dávila fueron descartados como opciones para reforzar a Colo Colo, luego de que el directorio de Blanco y Negro analizara ambas alternativas y resolviera no avanzar en las negociaciones debido al elevado costo de sus fichajes.

La información fue entregada por el periodista Cristián Alvarado de Radio ADN a través de su cuenta de X: “Diego Valdés y Victor Dávila fueron descartados por el directorio de ByN por su alto precio”.

Según lo reportado, el principal factor que terminó por bajar ambas operaciones fue el económico. En la interna de Blanco y Negro consideran que los montos involucrados, tanto en transferencias como en salarios, están fuera del presupuesto proyectado para esta ventana de fichajes, por lo que se optó por mirar hacia otras alternativas.

Ni Diego Valdés ni Víctor Dávila llegarán a Colo Colo.

La noticia no deja de llamar la atención, sobre todo porque ambos exseleccionados nacionales habían asomado con fuerza como posibles refuerzos y eran nombres que generaban consenso deportivo entre los hinchas y parte del entorno albo. Incluso, en semanas anteriores, sus situaciones contractuales habían alimentado la ilusión en el Monumental.

En el caso de Diego Valdés, su eventual salida desde Vélez fue seguida con atención, considerando su calidad y experiencia internacional. Sin embargo, con la decisión ya tomada, el volante ofensivo continuará su carrera en Argentina y queda descartado definitivamente para el Cacique en este mercado.

Para Colo Colo, esto significa volver a ajustar la búsqueda de refuerzos y reordenar prioridades en puestos clave del plantel. Con Valdés y Dávila fuera de carrera, en Macul deberán acelerar por otros nombres que se ajusten tanto al proyecto deportivo como a la realidad financiera del club.

DATOS CLAVE

Colo Colo descartó definitivamente los fichajes de Diego Valdés y Víctor Dávila debido a su alto costo económico.

El directorio de Blanco y Negro bajó ambas operaciones al considerar que los montos (pases y sueldos) excedían el presupuesto.