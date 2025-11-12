Este miércoles hubo una particular conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde habló el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, Edmundo Valladares, quien dio a conocer algunas novedades institucionales.

Entre ellas, reveló que hay una segunda maqueta para la construcción del nuevo estadio del Cacique, pero también se refirió al gran tema de la última semana, que fueron las polémicas declaraciones de Esteban Pavez.

El capitán de Colo Colo dijo en entrevista con el podcast del Sifup que la institución más importante del país era Universidad Católica, algo que no cayó nada bien en Macul.

Edmundo Valladares en la conferencia de prensa. (Foto: Captura)

Sobre aquello, el propio Valladares dio a conocer su postura y lo que habló con el propio involucrado.

“Creo que han habido muchas críticas a Esteban. Primero en lo futbolístico, son críticas que pueden ser válidas o no, pero en general en la institución, y en general en nuestro plantel, ha habido problemas y ha habido situaciones complejas. El rendimiento futbolístico no ha sido el esperado, pero no creo que pase solo por Esteban Pavez. En general siempre es un colectivo, un equipo”, comenzó diciendo.

Luego, ahondó en la polémica: “Ahora bien, respecto a lo que ocurrió recientemente, nosotros hemos hablado también con Esteban, él es de casa, entiende lo que es la institución”.

“Nosotros entendemos que el club es lo más importante, es la institución más grande. Es una institución que por lo que representa históricamente para el pueblo chileno, por las ramas deportivas que tiene, por los logros que tiene, por la cantidad de socios, en fin, por mil razones, para nosotros el Club Social y Deportivo Colo Colo es la institución más grande del país. Lo hablamos internamente también con Esteban”, indicó el timonel de la corporación.

En síntesis