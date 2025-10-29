Colo Colo no levanta cabeza y aquello ha resentido a la institución en todos sus niveles. Tal ha sido la decadencia del cuadro popular que hasta la cantera ha sufrido los embates de la crisis que han atravesado prácticamente todo este 2025.

Meses atrás, Eduardo Rubio, DT de la proyección de los Albos, dejó el cargo luego casi 10 años al mando: “soy una persona que, cuando está en un lugar, lo deja todo. Siempre ayudé a los chicos, independiente de la categoría, y estuve a full para entregar la mayor cantidad de herramientas, para que lleguen de la mejor manera al primer equipo. Hice un montón de cosas”, confesó en aquella oportunidad a AS Chile.

Desde aquel entonces, fue el jefe del área formativa, Héctor Tapia, quien se hizo cargo del equipo de proyección del ‘Cacique’. Pero en Macul creen que ‘Tito’ debe enfocarse en lo suyo y, por ello, un nuevo DT llegaría a Pedrero para hacerse cargo de la juvenil del Popular.

Según información de Radio ADN, este miércoles se reunió el directorio de Blanco y Negro para zanjar este tema y ya suena un potente nombre para hacerse cargo de la proyección.

El citado medio señala que: “La directiva de Blanco y Negro llegó a acuerdo para que Braulio Leal sea el nuevo DT de la Proyección del elenco popular“.

Braulio Leal llegará a Colo Colo para ser el nuevo DT del fútbol joven.

La misión de Braulio Leal en la proyección de Colo Colo

Colo Colo sigue en crisis y hasta su proyección (cantera) se ha visto afectada.

Eduardo Rubio dejó el cargo meses atrás; Héctor “Tito” Tapia tomó la proyección de forma interina.

Según Radio ADN, el directorio de ByN acordó que Braulio Leal será el nuevo DT de la Proyección.