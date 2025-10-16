Este fin de semana se terminará de completar la fecha 24 de la Liga de Primera 2025, en lo que ha sido la reanudación del fútbol chileno tras el Mundial Sub 20, donde el plato fuerte será el partido entre Coquimbo Unido y Colo Colo.

El Cacique visitará al líder del torneo con la intención de seguir acercándose a la zona de clasificación a copas internacionales, mientras que el Pirata quiere seguir aumentando su distancia en la cima.

Para este partido el entrenador Fernando Ortiz tiene algunas bajas en el cuadro popular, ya que no podrá contar con los lesionados Óscar Opazo, Alexander Oroz, Nicolás Suárez y Francisco Marchant.

De todos modos, el técnico argentino prepara un equipo estelar, ya que recuperó al arquero Fernando De Paul y al goleador Javier Correa, quienes dejaron atrás sus dolencias musculares.

En este compromiso se volvería a ver a Arturo Vidal comandando el mediocampo como volante central, tal como lo hizo en el último duelo oficial que fue la goleada por 4-0 sobre Deportes Iquique el pasado 26 de septiembre.

Arturo Vidal se afianza como volante central en Colo Colo. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Cabe recordar que los albos han sido los únicos que han podido derrotar a los aurinegros esta temporada, ya que en abril los por ese entonces dirigidos por Jorge Almirón vencieron por 2-0 a Coquimbo en el Estadio Monumental, por la primera rueda del campeonato.

La probable formación de Colo Colo

Considerando lo anterior, la formación del Eterno Campeón sería la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Lucas Cepeda, Claudio Aquino; Javier Correa.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Coquimbo Unido vs Colo Colo?

El Cacique visitará al Barbón el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera.