Colo Colo tiene en la mira a Bruno Barticciotto como gran objetivo para el próximo mercado de fichajes. Es por ello que el exvolante del Popular, Lucas Wilchez, entregó su visión sobre la opción de su posible llegada al ‘Cacique’.

“A mí me gusta Bartichotto, pero bueno… es lo que siempre hablamos: hay que ver después si le dará o no”, explicó en primera instancia a BOLAVIP.

Lucas Wilchez pide calma por la posible llegada de BRuno Barticciotto a Colo Colo (Foto: Photosport)

‘Peter Veneno’ profundizó en la duda más recurrente sobre el atacante: su rol dentro del campo: “Hay que ver en qué puesto lo quieren, porque yo no sé si es 9 Barticciotto. Me parece que es más suelto; en Talleres juega más al lado de un 9”.

El exalbo reconoció que no siguió de cerca su campaña completa en tierras aztecas, aunque sí valoró los momentos de explosión goleadora que tuvo en Argentina. “La verdad que en México no lo vi, le perdí un poco el rastro. En Talleres tuvo una etapa que hizo muchos goles seguidos… no es que hizo 200, pero creo que fueron 7 u 8″.

Lucas Wilchez da el visto bueno al posible fichaje de Bruno Barticciotto en Colo Colo

Pese a las dudas, el exjugador insistió en que el retoño del ‘Barti’ es un futbolista atractivo para un club como Colo Colo. Eso sí, no ve razón en que el status de su papá sea razón para garantizar su éxito en Macul: “obviamente… tiene el gen de un tipo que supo ganar cosas importantes en el club y debe saber y entender al equipo que va a ir a jugar. Eso seguramente lo sabe”.

Sin embargo, cerró pidiendo cautela respecto a las comparaciones entre padre e hijo. “Tampoco quiere decir que porque Marcelo haya sido de los mejores en Colo Colo, el hijo va a ser lo mismo”, aclaró, enfatizando que Bruno debe construir su propio camino.

