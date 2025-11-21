Este viernes hubo conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde el entrenador Fernando Ortiz se refirió al partido clave que tiene Colo Colo el domingo ante Unión La Calera, por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

Pero lo que más llamó la atención en su arribo a la sala de prensa del reducto de Macul, es que el técnico argentino ingresó descalzo, portando sus zapatillas bajo el brazo.

Así es, en buen chileno, el Tano Ortiz llegó a ‘pata pelada’ a la cita con los medios de comunicación, en lo que sería un verdadero estilo de vida del estratega trasandino.

Esta práctica se le conoce como “grounding” y tiene que ver con el contacto directo con la tierra para absorber su energía, la cual están realizando varios deportistas en la actualidad, sobre todo encima del césped.

Uno de los que han hecho más visible esta estilo de vida es el entrenador español Luis Enrique que dirige al Paris Saint-Germain.

Mira el VIDEO a continuación:

En síntesis