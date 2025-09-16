Colo Colo vivió un 2024 lleno de altibajos, pero logró coronar el campeonato gracias al rendimiento de varios de sus jugadores, quienes se transformaron en figuras dentro del equipo que en ese entonces dirigía Jorge Almirón.

Entre ellos, el delantero Marcos Bolados destacó por su constancia y sus goles importantes, siendo vital en los momentos más difíciles de la temporada.

Sin embargo, esta temporada el ariete de 29 años no ha podido mantener ese nivel y ha tenido que conformarse con el banco de suplentes, primero bajo Almirón y ahora con Fernando Ortíz.

Marcos Bolados anotó 6 goles en 26 partidos por el Campeonato Nacional 2024 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Lucas Wilchez no ve a Marcos Bolados en Colo Colo la próxima temporada

Tras la dura derrota del conjunto Popular ante Universidad de Chile por la Supercopa 2025, Lucas Wilchez, exjugador albo, conversó con Redgol y fue directo con la dirigencia de Blanco y Negro.

“Yo creo que debe haber limpieza importante de plantel“, remarcó el exmediocampista de Colo Colo entre 2010 y 2012.

“Marquitos Bolados cumplió un ciclo, no puede ser que jueguen 5 o 6 partidos bien y le renueven”, concluyó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Marcos Bolados en Colo Colo?

El contrato del oriundo de Antofagasta en Colo Colo expira el 31 de diciembre de 2026.