Lucas Wilchez, exmediocampista de Colo Colo, volvió a entregar su mirada sobre los posibles fichajes que podría concretar el Cacique para la temporada 2025. Esta vez, el exvolante se refirió a Diego Rubio, delantero formado en Macul y que recientemente cerró su etapa en el Austin FC de la MLS.

El argentino recordó su relación con el menor del clan Rubio en diálogo con BOLAVIP: “Con Pajarito jugamos juntos. Le hice hacer un par de goles al pendejo ese”, comentó entre risas, marcando el tono distendido previo a su diagnóstico más serio sobre el atacante.

Wilchez fue claro en que la opinión personal no basta para definir si Rubio debe volver o no. “No porque lo quiera a Pajarito le voy a decir si le da, porque ya te digo, es volver a vestir la camiseta de Colo Colo en un contexto diferente”, explicó. Sin embargo, no dudó en afirmar que el exjugador del Sporting Lisboa tiene condiciones suficientes para rendir en Macul: “Tranquilamente podría jugar”.

Diego Rubio queda como agente libre y comienza a tomar fuerza como posible refuerzo albo.

A juicio del exjugador, tanto Rubio como otros nombres que han rondado el Monumental tienen nivel para aportar: “Para mí los dos que nombraste (Barticciotto y Rubio) juegan muy bien, a mí me gustan los dos”, insistió, dejando abierta la competencia interna que podrían generar si se concreta su llegada.

Pero ‘Peter Veneno’ también añadió un matiz importante: la estructura del equipo. “Hay que armar un buen equipo para también ensamblar bien las piezas, para que después ellos como delanteros puedan andar bien”.

En ese sentido, también apuntó al panorama deportivo que enfrentará el club en 2025. “Hay que armarse bien y también el tema de que Colo Colo no juegue por nada. Es complicado. Si no clasifica a Sudamericana, traer jugadores que capaz le tengan que pagar mucha guita, mucha plata, es complicado”, cerró.

DATOS CLAVE

El exmediocampista de Colo Colo, Lucas Wilchez, aseguró que el delantero Diego Rubio, recién salido del Austin FC, “tranquilamente podría jugar” en el “Cacique”.

Lucas Wilchez valoró que tanto Diego Rubio como Bruno Barticciotto son buenos jugadores que le gustan al equipo.