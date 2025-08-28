En el fútbol sudamericano todavía sigue generando reacciones lo que fueron los violentos hechos que se presenciaron en el Estadio Libertadores de América en el duelo entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Sobre esto, el ex futbolista con pasado en Colo Colo, Lucas Wilchez habló en las últimas horas con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports, en el que se refirió a la barbarie que se vivió en Avellaneda, la que sin duda fue un momento duro para el fútbol sudamericano.

“Lo último que pasó acá en Avellaneda fue muy triste. La realidad es que la gente de la U ha sufrido mucho. Los hinchas genuinos que fueron a ver al club encontraron una película de terror”.

“La pasó muy mal gente que no tenía nada que ver. Me pone muy triste ver las imágenes de la hinchada de la U pasándola mal y sin haber tenido mucho que ver. Esto se inició por 20 personas que van a hacer lío. Lamentablemente por 20 o 40 pagan todos“, partió señalando Wilchez.

Los hinchas de Independiente en la mira | Foto: Photosport

Agregando a esto, el hoy agente señaló que el comportamiento de los hinchas de Independiente fue canibalesco, pero también no exculpa a la hinchada de la Universidad de Chile, en la que pidió un castigo que marque un precedente importante.

“Los hinchas de Independiente también. Todo fue muy triste. Te soy sincero, lo he hablado también: tendría que haber una sanción que marque un precedente para los dos equipos”, profundizó.

Wilchez pide la descalificación de ambos equipos

Finalmente, Wilchez indicó sin escrúpulos que tanto Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile deberían ser castigados radicalmente por parte de la CONMEBOL y que esta sanción sería descalificar a ambos de la Copa Sudamericana.

“Una opinión personal: me gustaría primero que metan presos a todos los que hicieron daño. Y después que los dejen a los dos afuera. Creo que eso va a marcar un precedente”, cerró.