En Colo Colo están muy cerca de concretar el arribo de su tercer y cuarto fichaje para la tempotada 2025, luego de las presentaciones del volante argentino Claudio Aquino y el delantero uruguayo Salomón Rodríguez.

Ahora el Cacique va por dos cartas nacionales, el defensa Sebastián Vegas del Monterrey y el mediocampista Víctor Felipe Méndez del CSKA Moscú.

Con este último ya habría un acuerdo con sus representantes, la agencia AIM, quienes visitaron a los dirigentes albos en la pretemporada en Uruguay.

Y hasta ahora faltaba conocer la postura de su club en Rusia, donde tiene contrato hasta junio del 2026. Aunque esta temporada está a préstamo en el Krylya Sovetov Samara.

La postura del CSKA Moscú por Víctor Felipe Méndez

Este viernes desde el equipo del ejército ruso sacaron la voz a través del director de comunicación, Kirill Breido, quien advirtió que el jugador de 25 años se ausentó al entrenamiento de su equipo y advirtió que pese a la presión no tienen la intención de soltarlo.

“No hay negociaciones con el CSKA, pero Víctor tiene un contrato válido con nosotros y un contrato de alquiler con Krylya, donde no se presentó al campo de entrenamiento. Repito, no hemos visto ninguna oferta por él y el Club no dejará libre al jugador”, expuso el funcionario a los medios rusos.

Víctor Felipe Méndez no se presentó al entrenamiento del Krylya Sovetov Samara.

En Colo Colo siguen adelante en busca de Víctor Felipe Méndez

Mientras tanto, en Colo Colo agendaron una reunión extraordinaria en el directorio de Blanco y Negro para ajustar la oferta que harán por quien ha sido seleccionado nacional.

Esta quedó programada para el próximo martes 21 de enero, donde buscan la aprobación a la llegada del ex Unión Española.