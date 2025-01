Colo Colo quiere seguir activo en el Mercado de Fichajes y busca sumar dos refuerzos más para cerrar el plantel del centenario: Emiliano Amor que estaría prácticamente listo y un delantero que se pueda sumar a Javier Correa y Salomón Rodríguez en el frente de ataque.

En los últimos días trascendió de que Bruno Barticciotto no estaría cómodo en Talleres de Córdoba y se le buscaría una salida, donde Tigre aparecía como una opción real para quedarse con el delantero de la Selección Chilena.

Eso sí, al jugador no le convence mucho jugar en un equipo que no tendrá participación internacional. Ante eso, los hinchas de Colo Colo repletaron las redes pidiendo al ex Palestino formado en Universidad Católica.

Bruno Barticciotto no está ni cerca de Colo Colo. | Foto: Photosport

El clamor popular, eso sí, sería solo eso. Edson Figueroa, editor de Dale Albo, contó la firme por los rumores que vinculan a Barti Jr en el Cacique: “Yo no sé qué tanta certeza tendrá esto de la UC. Comenzó a sonar, efectivamente, pero no ha sonado en este mercado”, dijo.

El comunicador no está convencido que las cualidades de Barticciotto vayan en línea con lo que busca el DT albo: “No sé si es del gusto de Almirón. A mí me encantaría y cuando digo no sé no es que lo descarte, solo que no ha aparecido en este Mercado de Fichajes”, sumó.

“El año pasado sí hubo un grado de intención por traerlo. Se veía medio imposible porque jugaba mucho y tenía un valor elevado, pero calza perfecto como extremo o segundo 9”, dijo en el cierre sobre el jugador.

Los refuerzos de Colo Colo para 2025

Claudio Aquino, Salomón Rodríguez, Sebastián Vegas, Tomás Alarcón y Víctor Felipe Méndez son los refuerzos confirmados que tiene el Cacique para el 2025, donde Emiliano Amor debería quedar sellado este lunes como la sexta incorporación.