Colo Colo quiere dejar rápidamente en el olvido la caída ante O’Higgins de Rancagua en el día de ayer, club que le propinó la segunda caída oficial del año a los albos en apenas 5 partidos disputados entre Campeonato Nacional y Copa Chile.

Las sensaciones que dejó el compromiso de ayer no solo no fueron buenas por no poder concretar un gol tras varias chances, sino que también por la lamentable lesión que sufrió Arturo Vidal y que lo podría dejar afuera de las canchas varias semanas.

Pese al oscuro panorama que se vive en el Estadio Monumental, Jorge Almirón recibió una positiva noticia pensando en el duelo del fin de semana que el Cacique tendrá ante Huachipato en condición de visitante.

Rodríguez podría volver el domingo ante Huachipato. | Foto: Photosport

“Van a intentar de que llegue frente a Huachipato. Él tuvo una torcedura ante Unión San Felipe y toda la semana previa al partido con Deportes La Serena no se le pudo desinflamar la zona”, dijo el periodista Rodrigo López en relación a Salomón Rodríguez.

El uruguayo, quien todavía no ha podido debutar en el Campeonato Nacional, podría aparecer el domingo: “Hasta el miércoles y jueves seguía inflamada la zona. Las expectativas son buenas eso sí, de que el miércoles pueda estar realizando los primeros trabajos”, dijo en De Fútbol Se Habla Así de D Sports.

¿Llegará? Lo cierto es que Salomón Rodríguez es uno de los jugadores que ilusiona a Jorge Almirón y los hinchas del Cacique, pero no ha podido estar disponible en todos los compromisos ya sea por molestias o por lesión.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Cacique volverá a ver acción en el Campeonato Nacional 2025 este domingo 2 de marzo cuando, a partir de las 12 del día, tenga que enfrentar a Huachipato en el Estadio CAP de Talcahuano por la Fecha 3.