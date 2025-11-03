Colo Colo volvió al triunfo este domingo y Fernando Ortiz por fin volvió a sonreír al mando del ‘Cacique’. Los Albos vencieron a Ñublense por la cuenta mínima en Chillán y sumaron tres valiosos puntos que les sirven para mantenerse con vida en la lucha por ir a copas internacionales.

Eso sí, la paz duró bastante poco en Macul ya que este lunes, el propio DT colocolino tomó una tajante decisión que involucra a uno de los integrantes de su cuerpo técnico.

Y es que el ‘Tano’ decidió no trabajar más junto a Daniel Díaz, analista de GPS que ya había formado parte del cuerpo técnico de Jorge Almirón en Pedrero.

Daniel Díaz (segundo a la izquierda de Jorge Almirón) no va más en Colo Colo.

La información fue dada a conocer por el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, quien a través de su cuenta de X confirmó que: “Fernando Ortiz desvinculó a un miembro de su staff. Debido a diferencias en métodos de trabajo y una discusión, Daniel Díaz fue cesado de sus funciones. El analista de gps, formó parte del CT de Jorge Almirón”.

Díaz fue clave en Macul precisamente en el momento en que Almirón fue definitivamente cesado de sus funciones, ya que estuvo a cargo de algunas prácticas del plantel mientras en Blanco y Negro decidían quién se haría cargo del primer equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego del revitalizador triunfo de Colo Colo frente a Ñublense, ahora los albos ponen el foco en el duelo de este sábado frente a Unión Española. Dicho compromiso se jugará a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.

