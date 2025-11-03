El domingo Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera 2025 al vencer por 2-0 a Unión La Calera por la fecha 26 del torneo, alzando el título ante su público en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Tras los festejos, el extremo Cristián Zavala que pertenece a Colo Colo se refirió a su futuro.
El puntero de 26 años conversó en la cancha con ESPN, donde expuso sus sensaciones al sumar una nueva medalla en su carrera, incluso para él revalidando el título que había conseguido con el Cacique el año pasado.
En la instancia, destacó su decisión de salir a préstamo a mitad de temporada luego de no ser considerado por Jorge Almirón en el cuadro popular.
“Era venir a jugar, venir a sumar, que era lo que me dijo el profe (Esteban González) cuando vine acá y creo que estoy muy feliz, porque lo pude hacer”, comenzó diciendo.
“Imagínate que todavía no me ha tocado perder desde que llegué y el profe del primer día en que llegué me dijo que disfrutara, que esto iba a ser grande”, añadió.
Respecto a cómo afrontó el cuadro Pirata este partido decisivo, destacó el trabajo realizado por sus compañeros: “Impresionante, pero creo que así como lo asimilamos cuando yo llegué, cada partido se juega a muerte. Católica iba perdiendo, creo, nos comentaron de afuera, pero imagínate cómo trancaban todos con la cabeza, máquina los cabros”.
¿Cristián Zavala vuelve a Colo Colo?
Finalmente, Zavala tuvo palabras para su futuro, ya que su préstamo termina en diciembre con los aurinegros, mientras que con Colo Colo tiene contrato vigente por todo el 2026.
“La verdad que depende de muchos factores, no de mí. Bueno, si fuese por mí, siempre lo digo, que sea lo que Dios quiera. Y ojalá que Coquimbo se mantenga arriba, que pelee siempre puestos importantes”, concluyó el puntero.
En síntesis
- Coquimbo Unido se coronó campeón de la Liga de Primera 2025 el domingo, tras vencer a Unión La Calera.
- Cristián Zavala, extremo de 26 años, pertenece a Colo Colo y finaliza su préstamo en diciembre.
- Zavala ganó la Liga de Primera 2025 con Coquimbo y tiene contrato vigente con Colo Colo por todo el 2026.