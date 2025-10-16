Este miércoles 15 de octubre, ante el Deportivo Cali, Colo Colo femenino se inclinó por penales y le dijo adiós en semifinales a la Copa Libertadores. La gran heroína alba del certamen, Mary Valencia, fue quien erró su tiro y dejó la serie 5 a 4 a favor de las colombianas.

Pese a la caída, las jugadoras del “Cacique” se retiraron del certamen con la frente más que en alto. Para el registro formal, el cuadro popular se despidió de manera invicta y, más favorable aún, sin recibir un solo gol en contra gracias a la gran actuación de la golera Ryann Torrero.

Yanara Aedo, capitana de las Albas, mostró todo su orgullo por el equipo tras llegar a estas instancias. Eso sí, dejó un claro mensaje a Blanco y Negro, exigiendo que no se olviden del cuadro femenino.

“El Club también se dio cuenta que con todo el apoyo que nos dieron, nosotras conseguimos resultados, ojalá el apoyo siga y se mantenga. Nuestra meta era venir a buscar la copa y nuestra meta era venir a devolver a Colo Colo dónde se merece. Colo Colo siempre ha estado metido allá arriba“, comenzó mencionando la volante en zona mixta.

Yanara Aedo no baja la cabeza

La histórica jugadora de Colo Colo femenino no baja la cabeza. Y es que el equipo de Tatiele Silveira debe ir ahora en busca del tercer lugar del certamen, donde enfrentarán al Ferroviaria de Brasil.

“Obviamente venimos a dejar al club otra vez dónde se merecía, pero queremos dejarlo lo más arriba que podamos y lo más arriba que podamos esta vez es intentar pelear por el tercer puesto y lo vamos a salir a hacer”, aseguró.

Yanara Aedo saca pecho por Colo Colo femenino tras su actuación en Copa Libertadores (Foto: Colo Colo fem)

Finalmente, dejó un mensaje a la fanaticada que las apoyó durante todo el certamen: “Gracias, gracias. La verdad es que nos sentimos apoyadas en toda la Copa desde el primer partido. Para nosotras era súper importante la semifinal, claramente nos queríamos meter, pero también internamente le queríamos devolver un poquito al hincha de Colo Colo lo que no ha tenido durante el año, que era sentirse un poquito más contento en el Centenario. Intentamos hacer todo, dejamos todo y gracias por estar siempre con nosotras”.