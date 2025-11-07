Desde su llegada proveniente de Godoy Cruz de Argentina, la estadía del delantero uruguayo Salomón Rodríguez en Colo Colo ha estado marcada por la frustración y las expectativas incumplidas.

La principal crítica hacia el atacante de 25 años apunta al desequilibrio entre el alto costo de su fichaje —cercano a los 2 millones de dólares— y su escasa productividad en la cancha. Pese a ser incorporado como carta de gol, ha pasado buena parte de la temporada en el banco de suplentes.

En su momento, su representante Edy Mastrángelo intentó bajar la presión mediática con un mensaje de fe y optimismo: “Tiene todas las condiciones para ser una pieza importante en Colo Colo. Y lo va a demostrar”, declaró a Radio Cooperativa.

Salomón Rodríguez tiene contrato con Colo Colo hasta diciembre de 2027 | FOTO: Carola Tabilo /Photosport

Lesión complica a Salomón Rodríguez y aumenta la incertidumbre sobre su futuro

Sin embargo, ahora Rodríguez suma un nuevo golpe: una lesión muscular lo dejará fuera del vital duelo ante Unión Española por la Liga de Primera, según informó el periodista Rodrigo Gómez, también de Cooperativa.

El problema físico llega en el peor momento deportivo para el Cacique, que encara un partido clave en su lucha por asegurar un cupo internacional.

Finalmente, esta nueva ausencia vuelve a poner en duda su continuidad en el plantel albo para la próxima temporada, donde la dirigencia ya planifica una reestructuración en el ataque.

En síntesis:

Salomón Rodríguez, fichado por cerca de 2 millones de dólares desde Godoy Cruz, apenas suma 2 goles en 24 partidos con Colo Colo.