El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegó a su fin hace algunas semanas luego de la dolorosa derrota alba a manos de Universidad Católica en el Estadio Monumental. Aquella eso sí, fue solo la gota que rebalsó el vaso.

Antes, los albos habían quedado eliminados de Copa Libertadores sin siquiera quedar con chances de ir a Copa Sudamericana. A su vez, también se habían despedido sorprendentemente en fase grupal de Copa Chile y fueron goleados por el recién ascendido Deportes Limache.

Todos estos antecedentes hicieron que la continuidad del argentino fuera prácticamente insostenible. A ello, se suma también la tensa relación que hubo con la dirigencia, quienes le despidieron públicamente pese a no haber acuerdo económico.

Pero todo ello ya es historia y hoy el “Cacique” entrena bajo la dirección técnica de la dupla de Hugo González y Luis Pérez, quienes ya se hicieron cargo del eqipo en el partido ante Palestino y ahora lo harán también de cara al Superclásico ante U. de Chile.

Más allá de las declaraciones brindadas tras la goleada sufrida ante los “Cruzados”, hasta ahora, el extécnico de Colo Colo, Jorge Almirón, no se había referido al tema de su salida. Hoy a través de sus redes, el trasandino rompió el silencio.

La sentida despedida de Jorge Almirón

A través de su cuenta de Instagram, el exDT del popular publicó un video recordando sus mejores momentos al mando del equipo. A su vez, se remitió solo a escribir “GRACIAS, COLO COLO”.

Lo curioso del video es la canción. Utilizó un himno de Gilda, (aunque él uspo la versión de Natalia Oreiro) llamado “No es mi Despedida”, cuya letra parte diciendo: “Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor no llores, porque vas a matarme”.

También “habló” a través de sus historias. En estas dejó un registro con su historial al mando del “Cacique” presumiendo claramente sus grandes logros: la Supercopa y el Campeonato Nacional 2024 con los albos.