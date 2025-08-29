Este viernes hubo conferencia de prensa en Colo Colo en la previa al Superclásico contra Universidad de Chile, donde el encargado de atender a los medios fue el técnico interino Hugo González.

El encargado de la Sub 16 que se alista para su último partido al mando del primer equipo, a la espera que se resuelva mañana (sábado) al nuevo entrenador del cuadro popular, envió un mensaje de lo que debe hacer quien asuma en la banca del Eterno Campeón.

Cabe recordar que por estas horas quien estaría tomando la delantera es el argentino Fernando Ortiz, que tomaría la vacante que dejó Jorge Almirón luego que se bajara el gran favorito, Gustavo Quinteros.

“Bueno, obviamente si es extranjero, no va a tener a lo mejor el conocimiento de lo que es Colo Colo. Entonces eso, que se impregne y que se haga asesorar en ese sentido, de que Colo Colo es el equipo más popular de Chile, el más importante, que va a estar en una gran institución”, comenzó indicando González.

“Y en base a eso, esperar que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. Y darle todo el apoyo que ese técnico, que yo tampoco tengo el nombre, esperemos que sea lo antes posible, por el bien de los jugadores y del club”, continuó.

“Entonces eso básicamente, que se impregne, que sepa cuál es la idiosincrasia, cuál es la filosofía del jugador de Colo Colo. Y en base a eso, ir creciendo e ir mejorando posicionalmente y el día de mañana estar en los primeros lugares y posiblemente campeonar”, completó el interino.

Hugo González en la conferencia de prensa en Colo Colo previo al Superclásico. (Foto: Dragomir Yankovic/Phtospspot)

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico de Colo Colo vs la U?

El Superclásico 198 entre Colo Colo y la U se disputará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monmental, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025.