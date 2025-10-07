Si bien no fue el DT que lo hizo en debutar en Colo Colo, no cabe dudas de que Claudio Borghi fue fundamental en la carrera de Arturo Vidal en sus inicios. Fue el “Bichi” quien, gracias al nivel del joven (en ese entonces defensa) albo, le dio una chance en el primer equipo como titular, para que luego el jugador diera el salto al Bayer Leverkusen de Alemania.

Aquella vez, gracias al gran nivel del “Cacique” de Borghi, Vidal se transformó en uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol chileno hacia el extranjero. Su historia entre ambos no acabó allí, ya que luego ambos se reencontrarían cuando el campeón del mundo argentino se hizo cargo de la dirección técnica de la Selección Chilena.

Pero de allí en más, pareciera que entre el “Bichi” y el “King” no hubo más relación que solo en lo profesional. De hecho, una de las críticas más duras que recibió Arturo estos días llegó de parte de su exDT.

El dardo de Claudio Borghi a Arturo Vidal

En su calidad de comentarista de ESPN, el otrora DT de Colo Colo mostró su molestia ante la crítica de Vidal a La Roja Sub 20 que se encuentra disputando el Mundial de la categoría en nuestro país.

“Que diga que esta selección no juega a nada, cuando él hace un tiempo atrás pidió apoyo para la selección cuándo no tenían buenos rendimientos, esa vez paró y dijo ustedes ven todo mal, entonces a la mier…”, indicó el campeón del mundo en el citado medio.

“Él está criticando a chicos que tienen 20 años, o se olvidó de cuando tenía 20 años. Si opina de Nico Córdova o Pellegrini me da lo mismo, el problema es que critica jóvenes que no están formados y eso está comprobado. Estoy medio enojado“, cerró.

Arturo Vidal responde con todo

Si bien no dijo nombres, es sabido que Arturo Vidal está al corriente de las críticas en su contra. El eco que causaron las declaraciones de Claudio Borghi no fue menor, por lo que muy probablemente, los dardos del “King” a través de sus historias de Instagram fueron para su exentrenador.

“Me avisan que muchos sapos (emoji de sapo) hablando de mí. Jajaja. Estoy muy lejos para responder. Suerte”, expresó el “Rey Arturo”.

El presente de Arturo Vidal

Si bien es sabido que el paso de los años no perdona a nadie, Arturo Vidal aún se siente con la capacidad adecuada no solo para seguir defendiendo la camiseta de Colo Colo, sino también para continuar siendo convocado a la Selección Chilena.

“No se ha acabado la selección, yo sigo jugando al fútbol, hasta el día que juegue fútbol, voy a estar preparado para la selección y dispuesto para apoyar y ayudar en lo que sea”, dijo el “King” en la misma entrevista donde destrozó a Córdova.

Sobre el “Cacique”, cerró añadiendo lo siguiente: “Estoy cada día más feliz disfrutando al máximo, hoy en Colo Colo me volvió todas las ganas del mundo de sacar esto adelante, se me renovó un año más, así que espero que el otro año sea mucho mejor“.