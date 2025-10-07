En Colo Colo tuvieron que modificar la planificación en la previa del partido amistoso contra Deportes Puerto Montt, ya que los albos visitarán mañana (miércoles) a los salmoneros en la Región de Los Lagos, en medio del receso por el Mundial Sub 20.

Hasta ahora los albos venían entrenando con normalidad en el Estadio Monumental, pero este martes tuvieron que abandonar las instalaciones en La Ruca y trasladar los trabajos al complejo deportivo del Sifup en Pirque.

El motivo es un tema extrafutbolístico y tiene relación con los conciertos que se realizarán durante este mes en el reducto de Macul, que está arrendado a la productora DG Medios.

Esta jornada se presenta en el Monumental el rapero estadounidense Kendrick Lamar, quien desde las 21:00 horas saltará a la tarima instalada sobre el área norte de la cancha.

Y ante los preparativos de este show, el plantel albo tuvo que salir de su casa y entrenar en los linderos de Santiago.

Kendrick Lamar se presenta esta noche en el Estadio Monumental. (Foto: Gregory Shamus/Getty Images)

Cabe recordar que el 21 de octubre habrá otro concierto en el Estadio Monumental, la presentación de la banda norteamericana Imagine Dragons.

Por lo mismo, el Cacique enfrentará a Deportes Limache en el Estadio Nacional el lunes 27 a las 20:00 horas por la fecha 25 de la Liga de Primera, mientras que recuperan el estado del campo de juego en Pedrero.

Cuándo y a qué hora es el amistoso de Puerto Montt vs Colo Colo?

El partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se jugará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney+.