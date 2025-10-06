La Selección Chilena sub 20 se prepara para lo que será su duelo de octavos de final de la Copa del Mundo, en el que los dirigidos por Nicolás Córdova se verán las caras con la Selección de México en Valparaíso, en la que esperan poder dejar atrás todas sus dudas futbolísticas en esta fase.

Por lo que ha sido el rendimiento del equipo de todos en este Mundial, el histórico nacional, Arturo Vidal conversó en exclusiva con TNT Sports y fue consultado sobre la actuación del equipo de Córdova, en la que no se mostró muy satisfecho con el rendimiento de Chile.

“He visto poco, lo importante es que se clasificó, pero me alegro por los muchachos, están disfrutando esta experiencia que es para toda la vida, que lo disfrutan, sigan adelante y se sigan esforzando al máximo y ojalá avanzar, pero más allá dificil opinar”, parte señalando Vidal.

En esa línea, el ‘King’ soltó toda la artillería pesada contra Nicolás Córdova, con quien no está para nada conforme por el trabajo del seleccionador nacional, en la que deja más que claro que no ve un sistema de juego definido en este equipo.

Vidal no está muy contento con el trabajo de Córdova en la Sub 20 | Foto: Photosport

“Difícil, porque no he trabajado con él, si me preguntas a qué juega la selección, no te puedo decir porque no entiendo a lo que juega. Veo ganas en los muchachos, están haciendo lo posible, pero más allá no puedo decir, porque no hay una idea, no hay una forma de atacar ni defender”, remarcó.

Agregando a aquello, el volante de Colo Colo le pegó una feroz repasada al DT nacional por su trabajo en este Mundial “no sé que está trabajando, no sé cuánto tiempo lleva trabajando que no se ha visto el trabajo”.

Vidal no quiere a Córdova en La Roja

Finalmente, Vidal le bajó el pulgar por completo a Nicolás Córdova para poder tomar la banca de la Selección Chilena, en la que sin pelos en la lengua señaló que no está preparado para tomar una selección nacional.

“No me gusta, no está preparado para una selección de un país, se le ha complicado en la Selección sub 20, así que si me lo preguntan a opinión personal, hay muchos entrenadores chilenos mejor preparados que él”, cerró.