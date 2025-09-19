En Colo Colo hay preocupación por la lesión que sufrió Javier Correa en la Supercopa del pasado domingo ante Universidad de Chile, donde el goleador argentino tuvo que abandonar la cancha en el primer tiempo, en la derrota final por 3-0 en el Estadio Santa Laura.

El delantero cordobés avisó inmediatamente que sintió que habían sido un desgarro, el que se confirmó en los días siguientes a través de un parte médico.

El jugador de 33 años sufrió un desgarro en el aductor izquierdo según lo informado por el club, sometiéndose a rehabilitación kinésica.

Y hasta ese momento en Colo Colo estaban tranquilos con los tiempos de recuperación, considerando el parón por Fiestas Patrias, ya que el próximo partido será el viernes 26 de septiembre ante Deportes Iquique por la Liga de Primera.

Javier Correa vuelve a encender las alarmas en Colo Colo

Pero en las últimas horas existirían más dudas que certezas sobre si Correa podrá decir presente en dicho compromiso.

Así lo informó esta jornada el periodista Nicolás Ramírez de ESPN Chile, quien indicó: “Me parece que no se podrían dar los plazos”.

“Tendremos que esperar el retorno a los entrenamientos mañana sábado, está toda la otra semana, pero uno entiende que sería arriesgado apurarlo”, completó el reportero.