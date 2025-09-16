Este martes 16 de septiembre en Colo Colo retomaron los entrenamientos tras la derrota por 3-0 ante Universidad de Chile en la Supercopa, la que se disputó el pasado domingo en el Estadio Santa Laura.

En aquella jornada las cosas no le pudieron salir peor al Cacique, en el que fue el estreno del entrenador Fernando Ortiz, donde los albos terminaron con un expulsado y dos lesionados.

Y esta jornada desde Macul dieron a conocer un nuevo parte médico, en el que se incluye el delantero Javier Correa y el defensa Jonathan Villagra, quienes debieron abandonar la definición ante la U en el primer tiempo.

Colo Colo confirma la lesión muscular de Javier Correa

Con esto se confirmó que el goleador cordobés sufrió un desgarro en el aductor izquierdo, por lo que está siendo sometido a trabajo kinésico, aunque estará al margen al menos por dos semanas.

Mientras que la situación de Villagra es un poco menos preocupante, quedando con reposo por 48 horas tras el traumatismo encéfalo craneano que sufrió a raíz de un choque con Mauricio Isla.

En este parte médico también se entregó una actualización de cómo van las lesiones de otros tres jugadores de Colo Colo, quienes tuvieron que someterse a corugía.

Estos son el defensa Alan Saldivia, el lateral Óscar Opazo y el extremo Alexander Oroz, todos en rehabilitación kinésica, donde el Flecha ya lleva un mes de evolución.

Revisa el parte médico a continuación:

Parte médico de Colo Colo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido del Cacique será ante Deportes Iquique pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera, el que está programado para el viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental.