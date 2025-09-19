Este viernes se dio a conocer de forma oficial el nuevo videojuego que hace vibrar a los fans del fútbol a nivel mundial. Se trata del “FC26”, que ya salió con un acceso anticipado, donde se le puede echar un vistazo a Colo Colo.

El Cacique es de los pocos equipos chilenos que dicen presente en esta entrega de la empresa EA Sports, esto por haber competido en Copa Libertadores esta temporada.

Cabe recordar que la ANFP no llegó a acuerdo con la franquicia estadounidense para que la Liga de Primera vuelva a decir presente en los ex “FIFA”.

En esta pasada se puede apreciar que el campeón del fútbol chileno viene con sus respectivas camisetas de local y visita actualizadas, las misma que viste cada fin de semana de la marca deportiva Adidas, con sus respectivos sponsors.

Pero a través de un video-reacción que realizó el tiktoker Felipe Kaponi, también se pudo ver la apariencia de los jugadores del cuadro popular, donde destacan varios parecidos a la realidad.

Entre los que más se acercan físicamente a la realidad están Arturo Vidal, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Alan Saldivia, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez, Tomás Alarcón y Claudio Aquino.

Por el contrario, entre los que quedaron más lejanos a la realidad y sus caras son más bien genéricas, aparecen: Mauricio Isla, Erick Wiemberg, Javier Correa y Marcos Bolados.

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que el FC26 será el único videojuego que tendrá la licencia de Colo Colo, debido a que culminó el contrato de exclusividad que tenía el Cacique con la empresa japonesa Konami, por lo que en el “eFootball 2026” viene como un equipo genérico.