Colo Colo no pudo en su visita a Coquimbo el día de ayer y terminó cayendo por la cuenta mínima ante el cuadro pirata, situación que aleja a los albos de los puestos de clasificación para copas internacionales de cara a la próxima temporada.

Uno que estuvo muy atento a lo que sucedió en la cuarta región fue Patricio Yáñez, ex jugador de los albos quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura le llamó la atención sin pudor al entrenador Fernando Ortiz.

Colo Colo cayó en su visita a Coquimbo. | Foto: Photosport

“Le falta un 9, es la tarea del fútbol a nivel mundial y que está inconclusa en el fútbol chileno. Teniendo a Correa, seguramente le ganaba a Coquimbo y sacaba una diferencia en el primer tiempo donde fue superior”, arrancó diciendo Patricio Nazario.

Yáñez sigue con su discurso y encara al DT albo: “Dominó, se creó oportunidades, pero no concretó. Después, pera blanda tras el gol que le genera y esto que tiene corregir Ortiz: no se puede venir abajo el equipo, no puede ser. No tiene jugadores novatos y que se venga abajo de esa forma… fue netamente anímico”.

En el cierre, tuvo palabras para el posible nuevo campeón del fútbol chileno: “Coquimbo en modo Coquimbo. Tiene un tremendo mérito y los felicito porque después de 37 días logró competir, así que extraordinario, ya se pueden probar la corona. Es el justo vencedor en este 2025”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo volverá a ver acción en la Liga de Primera 2025 el lunes 27 de octubre cuando, a partir de las 8 de la noche, tenga que recibir a Deportes Limache en el Estadio Nacional.