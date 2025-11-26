Fernando Ortiz parece estar absolutamente asentado en Colo Colo, donde acumula tres victorias de manera consecutiva y, de momento, el Cacique estaría obteniendo el último cupo a la próxima edición de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El Tano no se ha hecho problemas para sentar en el banco de suplentes a Arturo Vidal y prácticamente borrar a Esteban Pavez, quien hasta hace no mucho era el capitán indiscutido de los albos.

Sobre las decisiones que ha tomado Fernando Ortiz en el último tiempo y sus declaraciones se refirió Patricio Yáñez, histórico ex jugador de Colo Colo y campeón de Copa Libertadores: “Sabe salir jugando el hombre”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Pato Yáñez desafía al Tano. | Foto: Photosport

En esa línea, Yáñez desafía a Fernando Ortiz en caso de que siga como el entrenador de Colo Colo para la temporada 2026: “Si va a continuar, yo quiero ver las decisiones que él va a tomar”, apuntó Patricio Nazario.

“Vamos a ver si vemos a un Fernando Ortiz ordenando la casa en términos de quiénes se van, quiénes se quedan y quiénes llegan a Colo Colo”, complementó sobre las decisiones que deberá tomar el DT en caso de continuar.

Lo cierto es que el contrato de Fernando Ortiz tiene una cláusula en caso de no clasificar a Copa Sudamericana, pero según diversos trascendidos el DT continuará en su cargo independiente de que se logre o no el objetivo.

