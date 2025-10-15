Fernando Ortiz vivió una ‘arellanización’ en el día de ayer en el Estadio Monumental, donde el entrenador de los albos recibió una presentación por parte del Club Social y Deportivo que abarca la historia de Colo Colo.

El entrenador habló con la prensa tras la actividad y aseguró que está dispuesto a colaborar en todo lo que se le pida, además de expresar su deseo de poder ver algún día a la rama de basquetbol de los albos.

Las sonrisas y la buena onda de Fernando Ortiz llegaron hasta los oídos de Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Yo lo encuentro buena onda, simpático, es un caballero, saluda a todo el mundo. Es el yerno ideal, pero en Colo Colo lo van a recordar si gana títulos, no si era simpático y le llevaba pasteles a los jugadores”.

Ortiz va por su segundo triunfo en la Liga de Primera 2025. | Foto: Photosport

“El domingo es el punto de partida para ver una mejora importante que la evidenció contra Deportes Iquique, pero este será un ensayo general para ver de qué forma ha trabajado”, complementó Patricio Nazario.

Para el ex jugador de los albos, se le acabó el tiempo a Fernando Ortiz y el DT tiene que empezar a demostrar ante Coquimbo Unido este domingo: “Hay tiempo más que suficiente y no hay más tiempo, porque está a 4 puntos de Cobresal para clasificar a la Copa Sudamericana”.

Así las cosas, Fernando Ortiz vivirá este domingo su segundo partido al mando de Colo Colo por la Liga de Primera 2025, donde su estreno fue hace un par de semanas ante Deportes Iquique con un contundente triunfo.

Colo Colo vs. Coquimbo Unido, día y hora

Los albos visitarán el puerto pirata de Coquimbo este domingo 19 de octubre a las 12:30 de la tarde, compromiso válido por la Fecha 24 de la Liga de Primera 2025.