La espera se acabó para Colo Colo y esta tarde disputará en Buenos Aires las semifinales de la Copa Libertadores Femenina, donde al frente tendrá nada más ni nada menos que al verdugo de Universidad de Chile: Deportivo Cali.

Las albas llegan en calidad de invictas a la ronda de las 4 mejores, toda vez que superaron su grupo con puntaje perfecto ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo de Almagro. En cuartos de final, despacharon a Libertad de Paraguay por la cuenta mínima para instalarse en las semifinales.

Deportivo Cali, por otro lado, llega a las semifinales tras haber superado su grupo con triunfos ante Nacional de Uruguay y Universidad de Chile, sumado un empate ante Libertad. En instancia de cuartos de final, derrotaron a Sao Paulo por 2-0.

Quien resulte ganador de la llave entre chilenas y colombianas tendrá que enfrentar en la gran final del torneo continental al equipo que resulte ganador entre Corinthians y Ferroviária en una semifinal 100% brasileña.

Colo Colo vs. Deportivo Cali: ¿Cuándo y a qué hora?

El compromiso entre Colo Colo y Deportivo Cali se disputará este miércoles 15 de octubre a las 4 de la tarde de Chile continental en Buenos Aires.

TV: ¿Quién transmite?

Chilevisión será el encargado de transmitir en vivo el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir el partido

Pluto TV y las plataformas online de Chilevisión llevarán el decisivo partido.