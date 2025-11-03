Colo Colo se sacudió del lamentable empate ante Deportes Limache obtenido el lunes pasado y se repuso con una victoria por la cuenta mínima ante Ñublense en Chillán, resultado que deja vivo a los albos en la lucha por llegar a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

El equipo dirigido por Fernando Ortiz hizo un primer tiempo para el olvido, pero en el segundo mejoró ostensiblemente. Pese al triunfo, uno que no tuvo una buena jornada fue el delantero Javier Correa, quien erró varias chances de gol.

Es más, fue el propio Correa quien habló con los medios una vez finalizado el compromiso y aseguró que ‘le chupan un huevo’ las críticas, como así también lo que pueda pasar de aquí en adelante con los albos.

Correa desperdició varias chances de gol ante Ñublense. | Foto: Photosport

“Se calentó mal, en términos que se nota que le llegan las críticas. Es un jugador que no ha respondido, que ha estado más lesionado”, analizó Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

En esa línea, Yáñez repasa a Correa: “Entonces, es como que ataca indiferencia y le da lo mismo si los dirigentes toman la decisión que continúe o no. Está cuestionado en lo futbolístico, más allá de que las lesiones marcan su 2025, pero en deuda completamente”.

Ahora, Javier Correa tendrá una nueva oportunidad para sacudirse de su sequía goleadora cuando, el sábado, Colo Colo tenga que visitar a Unión Española en el Estadio Santa Laura por la Fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

