Este jueves Colo Colo puso un pie en la gran final de la Liga Femenina 2025, luego de vencer por 1-0 a Coquimbo Unido por la semifinal ida, que se disputó esta tarde en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Las albas que vienen de quedar cuartas en la Copa Libertadores y en el plano local eliminaron en cuartos de final a Palestino, dieron el primer golpe ante las Piratas, gracias a la conquista en los descuentos de su goleadora Mary Valencia.

La delantera colombiana-chilena convirtió el único tanto del partido a los 90 minutos tras un centro de Anaís Álvarez, para adelantar al Cacique en esta llave, la que se definirá la próxima semana.

Cabe recordar que las tricampeonas del fútbol chileno buscan su cuarto título consecutivo, donde esta temporada no han perdido ningún partido en el plano local, tampoco han empatado, por lo que tienen puntaje perfecto.

Hasta el momento, las dirigidas por Tatiele Silveira llevan 28 victorias al hilo en la Liga Femenina 2025, siendo las favoritas para bajar su estrella número 17.

Colo Colo puso un pie en la final de la Liga Femenina 2025. (Foto: @ColoColoFem)

La revancha entre Colo Colo y Coquimbo Unido se disputará el viernes 21 de noviembre a las 18:30 horas en el Estadio Monumental.

En la otra llave se enfrentan Unión Española y Universidad de Chile, que mañana (viernes) juegan la ida a las 18:00 horas en la cancha número 2 del Estadio Santa Laura.

