Luego de un mes de la última Junta de Accionistas de Blanco y Negro, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) entregó un último oficio respecto a su decisión tras el rechazo en tres oportunidades de los estados financieros en Colo Colo.

Una vez más, el organismo se inclinó a favor de la actual administración que lidera Aníbal Mosa, descartando que haya irregularidades con los contratos pactados con la productora DG Medios por una serie de conciertos en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que esto fue más bien una jugada política del bloque opositor al actual presidente de la concesionaria, donde buscaban dar un golpe y obligar la salida del puertomontino.

Tras este oficio de la CMF, el mismo ente habría indicado que ya no es necesaria una cuarta Junta de Accionistas y que todo queda resuelto respecto al ejercicio correspondiente al 2024.

Así lo comunicó este jueves el propio Aníbal Mosa: “El oficio que nos llegó hoy día de la CMF, nos dice exactamente que los contratos de DG Medios, por los cuales hemos estado en los últimos seis meses con este tema, están bien aplicados y que da por cerrado el tema de los estados financieros”.

“Eso nos tiene muy contentos. La verdad de las cosas que siempre hemos estado tranquilos, que lo que hacemos acá en Colo Colo lo hacemos de forma legal, de forma correcta”, agregó el empresario de origen sirio.

“Con esto, tanto los accionistas minoritarios, como la hinchada, puede estar tranquila, que este es un caso que ya, por lo menos para la CMF, lo ha dado por superado”, completó el timonel albo.

Aníbal Mosa dio a conocer la última decisión de la CMF respecto a los estados financieros de ByN. (Foto: Captura)

