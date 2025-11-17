Colo Colo tiene un importante compromiso por la Liga de Primera 2025 este fin de semana, toda vez que los albos deben recibir en el Estadio Monumental la visita de Unión La Calera pensando en la clasificación a la Copa CONMEBOL Sudamericana.

Los albos también tienen un ojo en el Mercado de Fichajes y, en esa línea, fue el comunicador Edson Figueroa quien en Dale Albo AM reveló al posible primer refuerzo de los albos: “Yo lo dije, si me preguntan a mí, Catalán (Matías) es el jugador que yo creo está más cerca de llegar a Colo Colo”, dijo.

¿Bigote a Colo Colo? | Foto: Photosport

“Todo puede pasar de aquí en más, pero hace un tiempo Colo Colo tuvo la intención y quedaron con un acuerdo de caballeros de decir ‘termina tu contrato y te vas para Colo Colo’”, complementó.

Eso sí, Figueroa advierte que no será nada fácil: “Lo quiere Tevez en Talleres, pero él tiene el poder de decisión y siempre ha tenido muchas ganas de venir a Chile y en particular a Colo Colo. Puede competir perfectamente con Talleres por el sueldo del futbolista”.

Matías Catalán tuvo varias apariciones con la Selección Chilena, pero distintas lesiones fueron mermando su presencia tanto en el combinado nacional como en su equipo al otro lado de la cordillera. Ahora, asoma para tener su primera experiencia en suelo chileno.

En síntesis

El periodista Edson Figueroa reveló que Matías Catalán es el jugador más cerca de Colo Colo.

Colo Colo tiene un acuerdo de caballeros con Matías Catalán para ficharlo al terminar su contrato.