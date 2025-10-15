Este miércoles se terminó el sueño de Colo Colo por conquistar su segunda Copa Libertadores Femenina, ya que perdió en penales contra Deportivo Cali en Argentina.

Pese a la caída, las albas irán por el premio de consuelo, ya que deben quedarse en Buenos Aires para disputar el tercer lugar contra el perdedor de la otra llave, entre Corinthians y Ferroviaria.

Pero más allá de la derrota en los penales, el partido terminó igualado 0-0 en el tiempo reglamentario, lo que hizo que las tricampeonas del fútbol chileno al menos mantuvieran una racha.

Las albas mantienen su extraordinario invicto

Esto porque las albas sumaron su partido número 37 sin saber de derrotas, aunque hasta hoy ni siquiera habían sabido de empates, pues habían ganado todos sus compromisos, tanto en la Liga Femenina como en la Copa Libertadores.

Por un lado, perdieron la campaña perfecta, pero siguen estirando el extraordinario invicto. Eso sí, ya no compiten por el récord absoluto que lo tiene OL Lyonnes, ya que las leonas francesas llegaron a 41 victorias al hilo.

Colo Colo empató 0-0 con Deportivo Cali en semifinales de la Copa Libertadores Femenina., luego perdió en penales. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo Femenino?

Ahora las dirigidas por Tatiele Silveira deben defender este invicto en la disputa por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina, que será el próximo domingo 19 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.