El sueño de Colo Colo no pudo continuar en la Copa Libertadores femenina luego que este miércoles las Albas quedaran eliminadas en semifinales del certamen tras caer en una dramática definición por penales ante Deportivo Cali.

Tras la dura derrota desde los doce pasos ante las colombianas, una de las referentes del plantel de Tatiele Silveira, lanzó duros comentarios en redes sociales que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Los duros descargos de Michelle Olivares en Colo Colo

Se trata de la defensa Michelle Olivares, formada y campeona con Universidad de Chile, quien lanzó un furioso descargo en una historia de Instagram, dejando entrever su enojo contra los hinchas de su ex club.

“No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos (risas). Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina, cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender en 2021”, tiró la seleccionada nacional.

Luego, Olivares echó más bencina al apuntar que la rama “femenina sacó la cara por el club”, y cerró: “mala memoria los llamados diferentes”.